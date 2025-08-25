Скидки
Николо Скира сообщил планы «Арсенала» относительно молодого 15-летнено таланта Доумена

Комментарии

Лондонский «Арсенал» планирует подписать первый профессиональный контракт с атакующим полузащитником Максом Доуменом, как только ему исполнится 16 лет, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По сведениям источника, клуб готов подписать с футболистом соглашение до 2028-го. Его считают будущим топ-игроком мирового мирового.

Напомним, 15-летний Доумен дебютировал за «Арсенал» 23 августа в матче 2-го тура АПЛ против «Лидса» (5:0). Он вышел на замену на 64-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время заработал пенальти, который реализовал Виктор Дьёкереш. Игрок также имел несколько шансов забить с игры, однако сделать этого не смог.

