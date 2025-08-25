Скидки
Французское издание сообщило, с кем активнее всего общается Забарный в «ПСЖ»

Комментарии

Новоиспечённый защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный постепенно осваивается в новом коллективе, сообщает Vipsg.

По данным источника, на клубной базе защитник сборной Украины внимательно присматривается к окружающим и делает всё, чтобы как можно быстрее интегрироваться как в команду, так и во французскую среду. Также сообщается, что футболист начал планировать занятия по французскому языку.

Хотя Забарный ещё не успел завести тесную дружбу с кем-то из партнёров, он активно общается с Маркиньосом, Фабианом Руисом и Хвичей Кварацхелией. Украинский защитник постепенно входит в ритм жизни парижского гранда.

Срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

