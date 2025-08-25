Стал известен новый клуб, претендующий на Александра Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Порту», сообщает журналист TEAMtalk Руди Галетти в своих соцсетях.

По сведениям источника, «драконы» находятся в поиске усиления для команды на позицию левого защитника. 28-летний украинский футболист является одной из главных трансферных целей «Порту».

Однако, по данным источника, сделку о потенциальном переходе Зинченко в «Порту» осложняют финансовые требования футболиста. Утверждается, что Александр хочет получать около € 6,5 млн в год. Из-за этого португальцы рассматривают и других игроков на эту позицию.

Напомним, Зинченко не попал в заявку ни на одну из двух стартовых игр «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ.

