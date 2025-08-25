Тренер ЦСКА Челестини высказался о конкуренции в обороне

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что команда располагает серьёзной глубиной состава именно в линии защиты и у него нет проблем с выбором защитников.

— Во втором тайме вы заменили Матвея Лукина, хорошо проявившего себя в последних матчах. Как теперь вы будете решать, кого выпускать в старте: Матвея или Жоао Виктора?

— Всем игрокам не сильно нравится находиться на скамейке. Но для тренера хуже не иметь возможность сделать замену, чем думать над тем, кого выпустить. Сейчас у нас такой проблемы нет, и я просто делаю свою работу — выбираю, кого поставить на игру. Все защитники — Дивеев, Лукин, Жоао Виктор и Абдулкадыров — будут появляться на поле. У меня четыре хороших защитника, — приводит слова Челестини официальный сайт армейского клуба.



После шести туров РПЛ ЦСКА набрал 14 очков и занимает второе место в таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками располагается на 12-й позиции.