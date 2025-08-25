Скидки
Челестини оценил игру ЦСКА через фланги в матче против плотной обороны «Акрона»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал действия команды с плотной защитой соперника и использование флангов в матче 6-го тура РПЛ с «Акроном» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

— Показалось, что во время длинных позиционных атак Милан Гаич располагался достаточно высоко и играл ближе к Тамерлану Мусаеву. Это получалось ситуативно или было спланировано?
— Всегда должны быть игроки по краям: на правом фланге сегодня были Гаич и Круговой, с другой стороны — Глебов или Мойзес. Так что план был не в том, чтобы там был Гаич, а чтобы кто-то в целом закрывал фланг. Нам было сложно атаковать через плотную оборону соперника, но каждый раз, когда нам это удавалось, получался гол, — приводит слова Челестини официальный сайт армейского клуба.

Напомним, что Челестини возглавил московский клуб 20 июня, подписав контракт сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон.

