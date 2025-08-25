Челестини оценил игру ЦСКА через фланги в матче против плотной обороны «Акрона»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал действия команды с плотной защитой соперника и использование флангов в матче 6-го тура РПЛ с «Акроном» (3:1).

— Показалось, что во время длинных позиционных атак Милан Гаич располагался достаточно высоко и играл ближе к Тамерлану Мусаеву. Это получалось ситуативно или было спланировано?

— Всегда должны быть игроки по краям: на правом фланге сегодня были Гаич и Круговой, с другой стороны — Глебов или Мойзес. Так что план был не в том, чтобы там был Гаич, а чтобы кто-то в целом закрывал фланг. Нам было сложно атаковать через плотную оборону соперника, но каждый раз, когда нам это удавалось, получался гол, — приводит слова Челестини официальный сайт армейского клуба.

Напомним, что Челестини возглавил московский клуб 20 июня, подписав контракт сроком на два года с возможностью продления ещё на сезон.