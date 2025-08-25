Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Зенита» Луческу высказался о трансфере Забарного в «ПСЖ»

Бывший тренер «Зенита» Луческу высказался о трансфере Забарного в «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии, работавший ранее в «Зените», «Шахтёре» и киевском «Динамо», Мирча Луческу высказался о переходе украинского защитника Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен».

«У «ПСЖ» есть Маркиньос и Пачо, но вы увидите, что в конце концов именно Илья будет играть больше всего. Он обладает невероятными качествами. Он знает, как использовать свой интеллект, чтобы стать тем игроком, каким он уже является. Но это ещё не конец», – приводит слова Луческу L'Equipe.

Напомним, срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Материалы по теме
Французское издание сообщило, с кем активнее всего общается Забарный в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android