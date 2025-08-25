Капитан «Краснодара» Сперцян: нет страха, что не получится попробовать себя в Европе

Атакующий полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём возможном переходе в европейские клубы.

— У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещё. Такого нет.

— Какое место ты дашь нашему чемпионату?

— Шестое-седьмое, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее ряд источников сообщил о том, что руководство «Краснодара» отказалось отпускать Сперцяна в «Саутгемптон». СМИ писали, что английский клуб был единственной командой, сделавшей конкретное предложение о трансфере игрока.

