Челестини рассказал о возможной ротации в кубковом матче ЦСКА с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал возможность ротации в предстоящем матче Кубка России с «Балтикой».

— За последнюю неделю в команду пришли три новичка, а также восстановился Артём Шуманский. Ожидать ли ротацию в кубковом матче с «Балтикой»?

— Шуманский восстановился и очень хорошо сегодня вышел на замену. На кубковый матч я постараюсь вновь выбрать лучшую команду, чтобы победить. Сейчас у нас нет проблемы с ротацией, что, безусловно, является позитивным фактором, — приводит слова Челестини официальный сайт армейского клуба.

После шести туров РПЛ армейцы набрали 14 очков и идут вторыми, отставая от «Краснодара» на одно очко. В Кубке России команда сыграет с «Балтикой» в Калининграде 27 августа.