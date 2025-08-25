Агкацев: после победы над «Крыльями» «Краснодар» вернулся на своё место

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о разгромной победе «быков» над «Крыльями Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«100% мы вернулись на своё место после победы над «Крыльями». Находимся там, где хотим быть. И где должны находиться», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.

