Агкацев: после победы над «Крыльями» «Краснодар» вернулся на своё место
Поделиться
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о разгромной победе «быков» над «Крыльями Советов» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
«100% мы вернулись на своё место после победы над «Крыльями». Находимся там, где хотим быть. И где должны находиться», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после шести проведённых матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет одно очко. «Крылья Советов» набрали восемь очков в шести играх и располагаются на девятой строчке.
Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх
Комментарии
- 25 августа 2025
-
09:11
-
09:05
-
08:45
-
08:32
-
08:20
-
08:20
-
08:10
-
08:02
-
08:00
-
07:43
-
06:30
-
06:09
-
06:07
-
05:42
-
05:35
-
05:26
-
04:55
-
04:46
-
04:27
-
03:53
-
03:41
-
03:15
-
03:03
-
02:49
-
02:25
-
02:22
-
02:03
-
01:52
-
01:25
-
01:23
-
00:55
-
00:42
-
00:40
-
00:27
-
00:12