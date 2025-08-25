В руководстве «Акрона» ответили на слова Дзюбы о слабом составе команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард обратился к руководству тольяттинцев с просьбой усилить состав в летнее трансферное окно.

— Артём Дзюба сказал, что у «Акрона» один из самых слабых составом в РПЛ.

— Не совсем согласен. Наша молодёжь прогрессирует, тот же Болдырев получает гораздо больше игрового времени. Конечно, нам нужны ребята, которые будут конкурировать с этой молодёжью и в тренировочном процессе, и в матчах, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.