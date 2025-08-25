Скидки
В руководстве «Акрона» ответили на слова Дзюбы о слабом составе команды
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард обратился к руководству тольяттинцев с просьбой усилить состав в летнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

Артём Дзюба сказал, что у «Акрона» один из самых слабых составом в РПЛ.
— Не совсем согласен. Наша молодёжь прогрессирует, тот же Болдырев получает гораздо больше игрового времени. Конечно, нам нужны ребята, которые будут конкурировать с этой молодёжью и в тренировочном процессе, и в матчах, — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

