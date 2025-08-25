Сутормин оценил игру Сперцяна и Перрена в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» (0:6) в 6-м туре РПЛ и отметил сильные стороны игроков соперника.

– Эдуард Сперцян пока ещё остается в РПЛ. Наверняка вы были бы рады, если бы он уехал перед матчем с вашей командой.

– Если у него есть желание, то, конечно, надо попробовать. Но там уже играют роль личные отношения между клубами. Чтобы всё совпало. Мы, конечно, только порадуемся. Думаю, он заслуживает такого шанса, и посмотреть на него в Европе будет интересно.

– Классный матч сегодня выдал Гаэтан Перрен. Наверняка вы разбирали его игру, но ему удалось показать свои лучшие качества.

– Понятно, что он хороший футболист. Но опять же первый гол он забивал после нашей ошибки. В первую очередь, мы смотрим на свои ошибки. Как мы играли сегодня в обороне, это ни в какие ворота не лезет. Тут дело не только в Перрене, а, в первую очередь, в нас конечно, – приводит слова Сутормина Metaratings.

Напомним, контракт Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» действует до 2026 года, а его стоимость оценивается в € 25 млн.