Сутормин оценил игру Сперцяна и Перрена в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алексей Сутормин прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Краснодара» (0:6) в 6-м туре РПЛ и отметил сильные стороны игроков соперника.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

Эдуард Сперцян пока ещё остается в РПЛ. Наверняка вы были бы рады, если бы он уехал перед матчем с вашей командой.
– Если у него есть желание, то, конечно, надо попробовать. Но там уже играют роль личные отношения между клубами. Чтобы всё совпало. Мы, конечно, только порадуемся. Думаю, он заслуживает такого шанса, и посмотреть на него в Европе будет интересно.

– Классный матч сегодня выдал Гаэтан Перрен. Наверняка вы разбирали его игру, но ему удалось показать свои лучшие качества.
– Понятно, что он хороший футболист. Но опять же первый гол он забивал после нашей ошибки. В первую очередь, мы смотрим на свои ошибки. Как мы играли сегодня в обороне, это ни в какие ворота не лезет. Тут дело не только в Перрене, а, в первую очередь, в нас конечно, – приводит слова Сутормина Metaratings.

Напомним, контракт Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» действует до 2026 года, а его стоимость оценивается в € 25 млн.

«Краснодар» со счётом 6:0 разгромил «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
