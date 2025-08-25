Скидки
Агент тренера «Целе»: если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально

Руководитель агентства Niagara Sports Энди Бара, которое представляет интересы Альберта Риеры, прокомментировал возможное назначение испанского специалиста главным тренером московского «Спартака».

— Если Риера возглавит «Спартак», это будет идеально. Альберт будет одним из самых крутых тренеров в мире в ближайшие годы. У него опыт игры в больших клубах — «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Мальорка», «Бордо», «Галатасарай», «Олимпиакос». Он знает много языков, может работать с футболистами разных национальностей. Он учился у большого тренера — у Фатиха Терима. Риера сделал чемпионом «Олимпию» из Любляны. С «Целе» у него была классная игра против «Фиорентины» в гостях. Тогда у команды Альберта было владение мячом в 63%. Он станет большим тренером: это не только моё мнение, но и тех, кто понимает футбол. Вопрос времени, когда Риера возглавит большой клуб.

— В России есть мнение, что если Риера придёт в «Спартак», то он будет под влиянием российских агентов.
– Я представитель Риеры. Других агентов нет, — приводит слова Бары Legalbet.

Напомним, Альберт Риера летом 2024 года во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенский клуб с июля по октябрь 2023 года.

Президент «Целе»: Риера сказал, что в ЦСКА не поедет. Только в «Спартак»!
