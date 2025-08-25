Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц обозначил разницу между АПЛ и Бундеслигой

Футболист «Ливерпуля» Флориан Вирц рассказал, чем отличается английская Премьер-лига от немецкой Бундеслиги. Вирц присоединился к мерсисайдскому клубу этим летом. Ранее полузащитник выступал за леверкузенский «Байер».

«Не могу сказать, что это абсолютно разные виды футбола, здесь (в Англии. — Прим. «Чемпионата») играют в ту же самую игру. Но здесь точно больше упора на физику и, возможно, приходится больше бегать. Соперники всегда рядом, у тебя просто нет пространства.

Но я привык к этому — в Бундеслиге соперники тоже оказывали мне особое внимание», — приводит слова Вирца известное немецкое онлайн-издание Kicker.