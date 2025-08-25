Видеообзор матча 6-го тура РПЛ ЦСКА — «Акрон»

Накануне состоялся матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Акрон». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

На шестой минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче. На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. На 34-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти — 3:1.