Видеообзор матча 6-го тура РПЛ ЦСКА — «Акрон»
Накануне состоялся матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Акрон». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
На шестой минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче. На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй мяч своей команды. На 34-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти — 3:1.
