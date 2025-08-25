Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Гунько прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Чайкой»

Дмитрий Гунько прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Чайкой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Лиги Pari с «Чайкой» (3:0).

Россия — Лига PARI . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Калмыков – 60'     0:2 Брнович – 73'     0:3 Брнович – 90+7'    

«Мы очень серьёзно готовились к этому матчу, я лично знаю как минимум половину футболистов, которые сейчас в «Чайке». Это очень молодые качественные игроки с индивидуально сильными сторонами. Нашей задачей было не подпускать их близко к воротам, потому что мы ощущали их способность и пробить, и отдать пас.

Хочу поблагодарить свою команду, ребята полностью справились с задачей, сыграли надёжно и очень ответственно. Все понимали, что против нас очень играющая команда, с которой нельзя расслабляться ни на секунду», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.

Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 10 очков. «Оружейники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» набрала шесть очков после шести встреч и находится на девятой строчке.

Материалы по теме
Тульский «Арсенал» крупно обыграл «Чайку» в матче 6-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android