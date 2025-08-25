Дмитрий Гунько прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Чайкой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Лиги Pari с «Чайкой» (3:0).

«Мы очень серьёзно готовились к этому матчу, я лично знаю как минимум половину футболистов, которые сейчас в «Чайке». Это очень молодые качественные игроки с индивидуально сильными сторонами. Нашей задачей было не подпускать их близко к воротам, потому что мы ощущали их способность и пробить, и отдать пас.

Хочу поблагодарить свою команду, ребята полностью справились с задачей, сыграли надёжно и очень ответственно. Все понимали, что против нас очень играющая команда, с которой нельзя расслабляться ни на секунду», — приводит слова Гунько телеграм-канал клуба.

Тульский «Арсенал» имеет в своём активе 10 очков. «Оружейники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. «Чайка» набрала шесть очков после шести встреч и находится на девятой строчке.