Джавад Хоссейннежад может продолжить карьеру в Турции — Руди Галетти

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад привлёк внимание клубов турецкой Суперлиги, которые активно ведут переговоры о трансфере 22-летнего иранца. Об этом сообщает Руди Галетти.

По информации источника, в ближайшее время представители турецких клубов планируют выйти на дагестанский клуб с официальным предложением по игроку.

Напомним, ранее интерес к Хоссейннежаду проявляли испанская «Севилья» и английские клубы «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».

Хавбек перешёл в «Динамо» летом 2024 года из иранского «Сепахана» за € 900 тыс. За сезон в РПЛ на его счету четыре гола и шесть результативных передач в 29 матчах.