Губернатор Самарской области высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о возможном изменении лимита на легионеров, а также о вероятном введении потолка зарплат. Ранее появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Ваше мнение о возможном изменении лимита на легионеров и потолке зарплат?

— Я говорил про это. Я не лезу в поляну спортивного руководства страны. У меня есть «Крылья Советов» и «Акрон». То, что мы с ребятами обсуждаем — я доношу министру спорта. Считаю, что те решения, которые были приняты, абсолютно верными. И дай бог, чтобы они правильно реализовались. Спортивное руководство страны лучше нас всех знает, какие решения им принимать и как. Мы можем только свою точку зрения сказать, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.