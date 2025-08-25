Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Губернатор Самарской области высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о возможном изменении лимита на легионеров, а также о вероятном введении потолка зарплат. Ранее появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Ваше мнение о возможном изменении лимита на легионеров и потолке зарплат?
— Я говорил про это. Я не лезу в поляну спортивного руководства страны. У меня есть «Крылья Советов» и «Акрон». То, что мы с ребятами обсуждаем — я доношу министру спорта. Считаю, что те решения, которые были приняты, абсолютно верными. И дай бог, чтобы они правильно реализовались. Спортивное руководство страны лучше нас всех знает, какие решения им принимать и как. Мы можем только свою точку зрения сказать, — сказал Федорищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Винить судью после 0:6 не стоит». Сутормин — о поражении «Крыльев» от «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android