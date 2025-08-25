Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Первой лиги 2025/2026, 25 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 25 августа
Комментарии

Сегодня, 25 августа, состоятся два заключительных матча в рамках 6-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги 25 августа (время — московское):

17:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Волга» (Ульяновск);
19:30. «Ротор» (Волгоград) — «Торпедо» (Москва).

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков из 18 возможных. Второе место занимает «КАМАЗ», набравший 13 очков после шести игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (13) и «Урал» (12). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который сумел набрать лишь два очка за шесть игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Дмитрий Гунько прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Чайкой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android