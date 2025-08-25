Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 25 августа

Сегодня, 25 августа, состоятся два заключительных матча в рамках 6-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги 25 августа (время — московское):

17:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Волга» (Ульяновск);

19:30. «Ротор» (Волгоград) — «Торпедо» (Москва).

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков из 18 возможных. Второе место занимает «КАМАЗ», набравший 13 очков после шести игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (13) и «Урал» (12). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который сумел набрать лишь два очка за шесть игр.