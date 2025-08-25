«Есть журналисты, которые очень много говорят». Джон Кордоба — о критике в его адрес

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о критике в свой адрес. В матче 6-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0) нападающий оформил дубль. Всего в шести матчах высшего российского дивизиона Джон забил три гола.

– Статический портал Opta на неделе поделился статистикой, которая указывала на вашу плохую реализацию. Вы на это обращали внимание? Столь эмоциональное празднование первого гола сегодня связано с этим?

– Да, всё именно так. Я не говорю про всех, но есть некоторые журналисты, которые слишком много говорят. Я уже прошёл через свой сложный момент, который свойственен многим нападающим, эмоционально отпраздновал это, отметил для себя. А тому журналисту, который критиковал меня, ответил сегодня на поле.

– Это была статистика от портала Opta, а не конкретный журналист.

– Нет, я точно видел, что про меня писал один журналист. Какой? Я не могу вспомнить, как его зовут, к сожалению. Но сейчас я бы спросил у него — что теперь ты скажешь обо мне? И хочу сказать дополнительно одну вещь. Иногда слишком много внимания уделяется статистике. Посмотрите на всю ту работу, которую я проделываю на поле. Не на голы и ассисты, а именно на эту работу для команды и партнёров. По итогам прошлого сезона мне дали награду лучшего игрока чемпионата, а в этом уже из-за трёх-четырёх упущенных моментов началась критика в мою сторону. Считаю это не очень справедливым, — приводит слова Кордобы Metaratings.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА, тройку лидеров замыкает «Локомотив». В зоне прямого вылета расположились «Сочи» и «Пари НН». Действующий чемпион России — «Краснодар».