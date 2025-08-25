Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал потерю очков в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:1).

«Это был тяжёлый матч. Думаю, когда мы забили гол, мы забыли о том, как правильно играть. Мы думали только о том, как сохранить результат. Мы так хотели победить, что забыли о владении мячом, пытаясь дожать соперника. Мы просто отдали немного игры «Фулхэму». Мы начали очень хорошо и до гола играли очень хорошо. После гола, думаю, мы думали только о том, как сохранить преимущество. Мы не смогли этого сделать», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.