Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал потерю очков в матче с «Фулхэмом»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:1).
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58' 1:1 Смит-Роу – 73'
«Это был тяжёлый матч. Думаю, когда мы забили гол, мы забыли о том, как правильно играть. Мы думали только о том, как сохранить результат. Мы так хотели победить, что забыли о владении мячом, пытаясь дожать соперника. Мы просто отдали немного игры «Фулхэму». Мы начали очень хорошо и до гола играли очень хорошо. После гола, думаю, мы думали только о том, как сохранить преимущество. Мы не смогли этого сделать», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
10:52
-
10:36
-
10:22
-
10:19
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
09:42
-
09:31
-
09:27
-
09:11
-
09:05
-
08:45
-
08:32
-
08:20
-
08:20
-
08:10
-
08:02
-
08:00
-
07:43
-
06:30
-
06:09
-
06:07
-
05:42
-
05:35
-
05:26
-
04:55
-
04:46
-
04:27
-
03:53
-
03:41
-
03:15