«Мы верим в Станковича». Вингер «Спартака» Солари — о работе с сербским тренером

Аргентинский нападающий «Спартака» Пабло Солари заявил, что команда продолжает верить в главного тренера Деяна Станковича. Ранее красно-белые одержали победу в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

«Мы верим в Деяна Станковича. Нам нравится с ним работать», — приводит слова Солари ТАСС.

Напомним, Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года.

После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В своём следующем матче «Спартак» дома сыграет с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России 26 августа.