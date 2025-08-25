«Краснодар» одержал четвёртую победу подряд в РПЛ с общим счётом 13:1

Футбольный клуб «Краснодар» одержал четвёртую победу подряд в рамках Мир Российской Премьер-Лиги с общим счётом 13:1. В матче 6-го тура высшего российского дивизиона «быки» разгромили «Крылья Советов» со счётом 6:0.

Ранее команда Мурада Мусаева обыграла «Сочи» (5:1), «Оренбург» (1:0) и московское «Динамо» (1:0).

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает московский ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает столичный «Локомотив» (14). В зоне прямого вылета расположились «Сочи» (1) и «Пари НН» (3). Действующий чемпион России — «Краснодар».