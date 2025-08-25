Станислав Агкацев высказался о соперниках сборной России предстоящей осенью

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев высказался о ближайших соперниках национальной команды на осень 2025 года. В сентябре россияне сыграют дома с Иорданией, а на выезде встретятся с Катаром. Также предстоящей осенью команда Валерия Карпина встретится со сборными Боливии, Перу и Чили.

— Как тебе соперники сборной России этой осенью?

— Когда я приезжаю в сборную, мне нет разницы, с кем играть. На все матчи приезжаю с удовольствием! У меня интерес ко всем матчам сборной. На все матчи настраиваемся на 100%, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.