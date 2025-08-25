Скидки
Аморим: Майну нужно бороться за позицию с Бруну Фернандешем, как и должно быть в «МЮ»

Аморим: Майну нужно бороться за позицию с Бруну Фернандешем, как и должно быть в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал отсутствие игрового времени у полузащитника Кобби Майну в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58'     1:1 Смит-Роу – 73'    

— Это ещё один матч, в котором Кобби Майну остался на скамейке запасных. Вы уже говорили, что ему нужно ускорить темп и ритм игры. Поэтому у него до сих пор нет игрового времени?
— Нет, сейчас он борется за позицию с Бруну Фернандешем. И я поменял двух полузащитников. Мне нравится Мэйсон Маунт, потому что мы хотим забивать голы. А когда я его поменял, я почувствовал, что команде нужно вернуться к одному опорному полузащитнику. Поэтому ему просто нужно бороться за позицию с Бруну на тренировках. Как и должно быть в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «МЮ» Аморим прокомментировал потерю очков в матче с «Фулхэмом»
