Гендиректор «Акрона» Клюшев: есть игроки, которые очень близки к переходу в клуб

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о трансферной работе тольяттинского клуба. По словам функционера, есть несколько футболистов, которые очень близки к подписанию контракта с «Акроном».

«Работа над трансферами ведётся. Срок новых подписаний — до конца трансферного окна. Есть игроки, которые очень близки к переходу в «Акрон», но в любом случае ждём именно этого дня», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Тольяттинский «Акрон» набрал шесть очков в шести стартовых матчах нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.