Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов провёл 200-й матч за «Локомотив» в рамках РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов провёл 200-й матч в рамках Мир Российской Премьер-Лиги в карьере, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Он стал шестым игроком железнодорожников в XXI веке с 200 играми в чемпионате России. Ранее 200 или больше игр за «Локомотив» в РПЛ провели Ведран Чорлука (200), Ренат Янбаев (206), Дмитрий Сычёв (224), Дмитрий Лоськов (226) и Гильерме (306).

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14).

