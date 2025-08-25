«Кредит доверия есть». В «Динамо» Мх высказались о будущем тренера Биджиева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем Хасанби Биджиева на посту главного тренера команды. «Динамо» из Махачкалы находится на 13-й строчке турнирной таблицы в зоне стыковых матчей с пятью очками.

— Можно ли уже какую‑то оценку поставить команде за старт сезона или пока рано?

— Пока рано. После 10 туров можно будет что‑то сказать. Одну треть дистанции пройдём, тогда можно будет анализировать старт. Но да, за шесть туров мало очков набрали.

— Насколько большой кредит доверия у тренерского штаба и Хасанби Биджиева в частности?

— Кредит доверия есть. Пока никаких изменений не предвидится, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».