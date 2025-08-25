Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кредит доверия есть». В «Динамо» Мх высказались о будущем тренера Биджиева

«Кредит доверия есть». В «Динамо» Мх высказались о будущем тренера Биджиева
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем Хасанби Биджиева на посту главного тренера команды. «Динамо» из Махачкалы находится на 13-й строчке турнирной таблицы в зоне стыковых матчей с пятью очками.

— Можно ли уже какую‑то оценку поставить команде за старт сезона или пока рано?
— Пока рано. После 10 туров можно будет что‑то сказать. Одну треть дистанции пройдём, тогда можно будет анализировать старт. Но да, за шесть туров мало очков набрали.

— Насколько большой кредит доверия у тренерского штаба и Хасанби Биджиева в частности?
— Кредит доверия есть. Пока никаких изменений не предвидится, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Вратарь «Динамо» Мх Волк прокомментировал судейство в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android