Касинтура и Садулаев приглашены на заседание КДК после удалений в матче с «Оренбургом»

Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игроки грозненского «Ахмата» Эгаш Касинтура и Лечи Садулаев приглашены на заседание КДК после удалений в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«По матчу «Оренбург» — «Ахмат» рассмотрим удаление Касинтуры за серьёзное нарушение правил. Игрок приглашён на заседание. Также рассмотрим удаление Садулаева за агрессивное поведение — игрок приглашён на заседание. Будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Ахмат» — это удаление двух футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новости. Футбол
