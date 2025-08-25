Касинтура и Садулаев приглашены на заседание КДК после удалений в матче с «Оренбургом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что игроки грозненского «Ахмата» Эгаш Касинтура и Лечи Садулаев приглашены на заседание КДК после удалений в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«По матчу «Оренбург» — «Ахмат» рассмотрим удаление Касинтуры за серьёзное нарушение правил. Игрок приглашён на заседание. Также рассмотрим удаление Садулаева за агрессивное поведение — игрок приглашён на заседание. Будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Ахмат» — это удаление двух футболистов в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.