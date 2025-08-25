В ЦСКА допустили, что совершат новые приобретения в это трансферное окно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на подписание новых футболистов до закрытия трансферного окна. Этим летом армейцы приобрели, в частности, полузащитника Матеуса Алвеса и защитника Жоао Виктора.

«Будут ли ещё трансферы на вход? Надеюсь, что да. Время ещё есть. Будем стремиться усилить команду новыми игроками», — сказал Бабаев Metaratings.

В чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром» 31 августа.