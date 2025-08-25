Батчи: пока Сперцян остаётся в «Краснодаре», мы будем наслаждаться его футболом

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о будущем полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту от «Саутгемптона» и мадридского «Атлетико».

— Что значит для «Краснодара» Сперцян? Клуб многое потеряет в случае ухода Эдуарда?

— Мне кажется, что этот вопрос поднимается практически каждый год. Люди внутри клуба или за его пределами знают о важности Сперцяна. По поводу его ухода не могу ничего сказать. Я не знаю, как могут сложиться события в будущем, как они будут протекать. Эдуард — важный игрок для нашей команды. Пока он будет оставаться с нами, мы будем как можно лучше его использовать и наслаждаться его футболом», — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.