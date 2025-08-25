Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батчи: пока Сперцян остаётся в «Краснодаре», мы будем наслаждаться его футболом

Батчи: пока Сперцян остаётся в «Краснодаре», мы будем наслаждаться его футболом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Жоау Батчи высказался о будущем полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна. Ранее появлялась информация об интересе к футболисту от «Саутгемптона» и мадридского «Атлетико».

— Что значит для «Краснодара» Сперцян? Клуб многое потеряет в случае ухода Эдуарда?
— Мне кажется, что этот вопрос поднимается практически каждый год. Люди внутри клуба или за его пределами знают о важности Сперцяна. По поводу его ухода не могу ничего сказать. Я не знаю, как могут сложиться события в будущем, как они будут протекать. Эдуард — важный игрок для нашей команды. Пока он будет оставаться с нами, мы будем как можно лучше его использовать и наслаждаться его футболом», — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Капитан «Краснодара» Сперцян: нет страха, что не получится попробовать себя в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android