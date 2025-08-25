Тренер «МЮ» Аморим высказался об игре команды без Хойлунда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре команды без датского нападающего Расмуса Хойлунда. Форвард ни разу не попал в заявку команды в матчах нового сезона. Вероятно, футболист покинет клуб в текущее трансферное окно.

— Пришлось ли игрокам адаптироваться к новой игре без Расмуса Хойлунда?

— Нет, я думаю, это нормально, когда ты достигаешь такого уровня. [Матеус] Кунья может играть эту роль. В предыдущем клубе он играл и нападающим, и на позиции «десятки». Думаю, я чувствовал, что в последних матчах с Мэйсоном Маунтом мы иногда действуем более жёстко. Поэтому мы будем меняться соответствующим образом, в зависимости от соперника, чтобы постараться выигрывать матчи, — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.