Тренер «МЮ» Аморим высказался об игре команды без Хойлунда

Тренер «МЮ» Аморим высказался об игре команды без Хойлунд
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре команды без датского нападающего Расмуса Хойлунда. Форвард ни разу не попал в заявку команды в матчах нового сезона. Вероятно, футболист покинет клуб в текущее трансферное окно.

— Пришлось ли игрокам адаптироваться к новой игре без Расмуса Хойлунда?
— Нет, я думаю, это нормально, когда ты достигаешь такого уровня. [Матеус] Кунья может играть эту роль. В предыдущем клубе он играл и нападающим, и на позиции «десятки». Думаю, я чувствовал, что в последних матчах с Мэйсоном Маунтом мы иногда действуем более жёстко. Поэтому мы будем меняться соответствующим образом, в зависимости от соперника, чтобы постараться выигрывать матчи, — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

