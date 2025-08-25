Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Маслов высказался о своём назначении на пост советника президента «Торпедо»

Денис Маслов высказался о своём назначении на пост советника президента «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Функционер Денис Маслов прокомментировал назначение на пост советника президента московского «Торпедо».

«Эмоции от возвращения самые позитивные. Как только акционеры и президент клуба Шпал Дмитрий Викторович пригласили поговорить, мы определили направление работы и высказали своё видение. Я сказал, что можно было бы поправить. Всё было принято. Договорились, что будем работать в «Торпедо» вместе.

В сегодняшней ситуации ничего необычного. Клуб работает так, как работает. Нам бы хотелось, чтобы он несколько иначе функционировал. Если всё получится, какие цели могут быть у «Торпедо»? Только одни — играть там, где выступает московский «Спартак». Будем стремиться и тихо идти туда», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Такое может случиться раз в жизни». Чудо-гол с углового принёс «Торпедо» первую победу
Эксклюзив
«Такое может случиться раз в жизни». Чудо-гол с углового принёс «Торпедо» первую победу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android