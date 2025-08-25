Денис Маслов высказался о своём назначении на пост советника президента «Торпедо»

Функционер Денис Маслов прокомментировал назначение на пост советника президента московского «Торпедо».

«Эмоции от возвращения самые позитивные. Как только акционеры и президент клуба Шпал Дмитрий Викторович пригласили поговорить, мы определили направление работы и высказали своё видение. Я сказал, что можно было бы поправить. Всё было принято. Договорились, что будем работать в «Торпедо» вместе.

В сегодняшней ситуации ничего необычного. Клуб работает так, как работает. Нам бы хотелось, чтобы он несколько иначе функционировал. Если всё получится, какие цели могут быть у «Торпедо»? Только одни — играть там, где выступает московский «Спартак». Будем стремиться и тихо идти туда», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.