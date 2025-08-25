Флориан Вирц рассказал, почему выбрал «Ливерпуль» вместо «Баварии»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц рассказал, почему принял предложение мерсисайдского клуба, а не перешёл в мюнхенскую «Баварию». Вирц присоединился к «Ливерпулю» этим летом. Ранее полузащитник выступал за леверкузенский «Байер».

«Я всегда думал, что для следующего шага у меня будет возможность сделать выбор в пользу того места, где я действительно хочу быть. Так и получилось. Поэтому я не торопился с выбором. Ещё до этого лета я много думал о каждом из клубов, и это было не самое простое решение.

Но это решение, которое я принял со всей убеждённостью в его правильности, и я счастлив, что так вышло», — приводит слова Вирца известное немецкое онлайн-издание Kicker.