Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от победы «Реала» в матче с «Овьедо»

Хаби Алонсо поделился впечатлениями от победы «Реала» в матче с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Я анализирую победу по игре. У нас была очень хорошая игра. В первом тайме у нас был очень хороший темп с мячом и без него, и мы контролировали ситуацию. Иногда было тяжело, потому что «Овьедо» был закрыт, но ритм был очень хорошим. Во втором тайме, возможно, мы немного сбавили обороты. «Овьедо» рвался вперёд, и нам было сложно поддерживать темп. Мы отобрали мяч у их обороны, мы перетасовали его, и второй гол вселил в нас спокойствие. Это была полная и очень надёжная игра на выезде, с отличным настроем команды как с мячом, так и без него. Я был очень доволен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса в матче «Реала» с «Овьедо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android