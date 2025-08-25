Хаби Алонсо поделился впечатлениями от победы «Реала» в матче с «Овьедо»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0).

«Я анализирую победу по игре. У нас была очень хорошая игра. В первом тайме у нас был очень хороший темп с мячом и без него, и мы контролировали ситуацию. Иногда было тяжело, потому что «Овьедо» был закрыт, но ритм был очень хорошим. Во втором тайме, возможно, мы немного сбавили обороты. «Овьедо» рвался вперёд, и нам было сложно поддерживать темп. Мы отобрали мяч у их обороны, мы перетасовали его, и второй гол вселил в нас спокойствие. Это была полная и очень надёжная игра на выезде, с отличным настроем команды как с мячом, так и без него. Я был очень доволен», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.