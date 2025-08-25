Скидки
Советник президента «Торпедо» Маслов: если что пойдёт не так, гореть будем вместе

Советник президента «Торпедо» Денис Маслов высказался о будущем московского клуба. Напомним, перед началом сезона-2025/2025 чёрно-белых исключили из числа участников Мир Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала.

— Вам есть что ответить на хейт за слова про «сжечь весь состав «Торпедо»?
— Теперь, если что пойдёт не так, гореть будем все вместе, — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После пяти стартовых матчей в Лиге Pari «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Лидирует воронежский «Факел» (18 очков). Второе место занимает «КАМАЗ» (13).

