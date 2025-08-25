Дзюба: если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он завершить карьеру в «Спартаке». Дзюба — воспитанник красно-белых.

— Хотели бы завершить карьеру в «Спартаке»? Есть ли мечта снова оказаться там?

— Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное.

— Когда они берут Антона Заболотного, о чемпионских амбициях можно забыть?

— Когда они берут сначала человека за € 20 млн и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

В шести стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги 37-летний форвард забил три мяча и сделал две результативные передачи. В прошлом сезоне Артём отыграл 22 матча в рамках РПЛ и забил девять голов. «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/2026.