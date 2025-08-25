Скидки
Защитник «Зенита» Адамов: Шилов — мегаталантливый футболист, у него большое будущее

Защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о перспективах 17-летнего полузащитника сине-бело-голубых Вадима Шилова. В нынешнем сезоне он провёл два матча за основную команду «Зенита» (один — в Мир РПЛ, второй — в Фонбет Кубке России). В кубковой игре Шилов отметился голом и результативной передачей.

«Шилов — мегаталантливый футболист. Думаю, один из самых талантливых воспитанников академии. Дай бог, чтобы продолжал так же играть. У пацана большое будущее. Он сам по себе скромный, у него есть голова. Думаю, родители и друзья не дадут ему поймать звезду», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

