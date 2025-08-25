Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Акрон»

Обляков обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Акрон»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе армейской команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Всем доброго победного утра! Спасибо каждому за поддержку и веру в нас — вчера мы действительно выложились на все 100% ради победы», — написал Иван Обляков в телеграм-канале.

ЦСКА (14) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» (15) всего на одно очко.

Материалы по теме
Дзюба забил Акинфееву! Но ЦСКА всё равно продлил фантастическую серию в РПЛ. Видео
Дзюба забил Акинфееву! Но ЦСКА всё равно продлил фантастическую серию в РПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android