Обляков обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Акрон»
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе армейской команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«Всем доброго победного утра! Спасибо каждому за поддержку и веру в нас — вчера мы действительно выложились на все 100% ради победы», — написал Иван Обляков в телеграм-канале.
ЦСКА (14) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» (15) всего на одно очко.
