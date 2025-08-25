Обляков обратился к болельщикам после матча ЦСКА — «Акрон»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о победе армейской команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. ЦСКА обыграл соперника со счётом 3:1.

«Всем доброго победного утра! Спасибо каждому за поддержку и веру в нас — вчера мы действительно выложились на все 100% ради победы», — написал Иван Обляков в телеграм-канале.

ЦСКА (14) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» (15) всего на одно очко.