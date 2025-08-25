Скидки
«Ему нужно время». Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим оценил игру новичка Шешко

«Ему нужно время». Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим оценил игру новичка Шешко
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после матча 2-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Фулхэмом» (1:1) оценил игру новичка команды Беньямина Шешко. Форвард появился на поле на 53-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мунис – 58'     1:1 Смит-Роу – 73'    

«Думаю, ему нужно время. Иногда бывает непросто, когда сидишь на скамейке запасных, а потом вливаешься в игру, и она идёт очень быстро. Думаю, он понимает, что футбол здесь быстрее, чем в Бундеслиге. Но он борется. У него хорошие отношения с партнёрами по команде. Я чувствовал, что, когда он был на поле, он был не в лучшие моменты. Это может изменить ваше восприятие игрока. Я очень рад, потому что вы видите его старания. Мы должны помочь ему, мы должны быть в более выгодном положении, чтобы помочь ему», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» приобрели Шешко за € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

