Гендиректор «Пари НН»: если с «Оренбургом» мы не сыграем в Новгороде, то будем в Саранске

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о месте проведения ближайшего домашнего матча команды с «Оренбургом» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится 13 сентября.

— Если с «Оренбургом» мы не сыграем в Нижнем Новгороде, то тогда будем играть в Саранске. Мы об этом договорились, нас всё устраивает, нас хорошо там приняли, люди приходят на футбол. Мы не играем дома, и там мы приобрели свой полудом. Да, там не совсем в порядке поле, ребята жалуются, оно отличается от того газона, который есть на нашем стадионе. Пока наш стадион недоступен, будем играть в Саранске.

— То есть не будет такого, что опять будете играть условно в Грозном?

— Нет. В Грозном мы играли потому, что в Саранске не была сертифицирована система паспорта болельщика. Как только сертификат был получен, мы туда переехали, — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

Напомним, «Пари НН» проводит домашние матчи на старте сезона-2025/2026 на резервных стадионах из‑за ведущихся ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде. После шести сыгранных матчей команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с тремя очками.