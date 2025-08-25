Скидки
Алонсо: в «Реале» около 20 игроков, и я постараюсь выжать максимум из каждого из них

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после победы своей команды в матче 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) поделился мыслями об изменениях в составе «сливочных».

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Всё зависит от того, что нам нужно с точки зрения игры, нагрузки и соперника. Я ещё не принял решения на следующий месяц. Посмотрю, как мы восстановимся, и удостоверюсь, что игроки чувствуют себя важными и готовыми выйти в стартовом составе, выйти со скамейки запасных или быть готовыми к следующей игре. Это важно для стабильности игры команды.

Сегодняшний матч показал, что мы продолжаем совершенствоваться. Мы хотим продолжать в том же духе, теперь будем готовиться к игре с «Мальоркой» до перерыва на сборные. У нас в команде около 20 игроков, и я постараюсь выжать максимум из каждого из них. Иногда можно выделить несколько минут и быть важным, сегодня Винисиус был важен. Я хочу, чтобы каждый вносил свой вклад в команду. Это станет нормой», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

