Вратарь «Сочи» Дюпин — о поражении от «Балтики»: не буду никого обвинять
Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин высказался по итогам матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:2). Вратарь отметил, что игрокам южной команды нужно выходить на поле с высоко поднятой головой.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29' 0:2 Петров – 51'
«Не буду никого обвинять. Мы команда, и результат зависит от каждого человека. В игре с «Балтикой» мы создали мало моментов у чужих ворот и позволили создавать много у своих, отсюда и результат. Нужно выходить на матч злее и с высоко поднятой головой», — заявил Дюпин в эфире «Матч ТВ».
«Сочи» после шести туров РПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с московским «Спартаком».
Комментарии
