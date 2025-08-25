Вратарь «Сочи» Дюпин — о поражении от «Балтики»: не буду никого обвинять

Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин высказался по итогам матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:2). Вратарь отметил, что игрокам южной команды нужно выходить на поле с высоко поднятой головой.

«Не буду никого обвинять. Мы команда, и результат зависит от каждого человека. В игре с «Балтикой» мы создали мало моментов у чужих ворот и позволили создавать много у своих, отсюда и результат. Нужно выходить на матч злее и с высоко поднятой головой», — заявил Дюпин в эфире «Матч ТВ».

«Сочи» после шести туров РПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. В следующем матче внутреннего первенства южане сыграют с московским «Спартаком».