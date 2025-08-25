Скидки
Игрок «Динамо» Мх Джавад: наша цель — попасть в первую десятку команд РПЛ

Игрок «Динамо» Мх Джавад: наша цель — попасть в первую десятку команд РПЛ
Комментарии

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад высказался об амбициях своей команды в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Он заявил, что цель «Динамо» — финишировать в топ-10 РПЛ.

«Нам нужно продолжать двигаться дальше, бороться. Наша цель — попасть в первую десятку команд РПЛ. Да, это будет нелегко, но нам нужно работать над этим», — сказал Джавад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» набрало пять очков и занимает 13-е место. В следующем туре команда Хасанби Биджиева сыграет с московским «Динамо» (31 августа).

Новости. Футбол
