Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
26 августа (вторник)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.
27 августа (среда)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.
«Сочи» – «Краснодар»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.
«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Сараев, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; АVAR– Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Эдуард Малый.
28 августа (четверг)
«Локомотив» – «Акрон»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Евгений Буланов; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.