«Урал» — «Волга»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и ульяновской «Волгой». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Сидорин из Москвы. Стартовый свистов прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. «Волга» — 14-я. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (18), второе место занимает «КАМАЗ» (13).

В последний раз между собой «Урал» и «Волга» играли в 2020 году. Тогда в матче Фонбет Кубка России победу со счётом 3:0 одержала уральская команда.