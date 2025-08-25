Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Волга»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск

«Урал» — «Волга»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Лиги Pari между екатеринбургским «Уралом» и ульяновской «Волгой». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Сидорин из Москвы. Стартовый свистов прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
25 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. «Волга» — 14-я. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (18), второе место занимает «КАМАЗ» (13).

В последний раз между собой «Урал» и «Волга» играли в 2020 году. Тогда в матче Фонбет Кубка России победу со счётом 3:0 одержала уральская команда.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Экспресс на матчи 6-го тура Первой лиги: «Урал» хочет вернуться, а «Торпедо» без Кононова
Экспресс на матчи 6-го тура Первой лиги: «Урал» хочет вернуться, а «Торпедо» без Кононова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android