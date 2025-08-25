Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» в нынешнем сезоне

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» — команда не всегда справляется с игрой в обороне. При этом специалист похвалил красно-белых за игру в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Главной задачей «Спартака» в этом матче было справиться со своей обороной. Такая проблема сегодня есть у москвичей. Того же Бабича обыгрывали часто.

Но в матче с «Рубином» оборона сыграла грамотно. Закрыли фланги и не дали лидерам «Рубина» ничего сделать. «Спартак» играл в свой футбол. Солари действовал слева и забил хороший гол. Барко в центре организовывал игру. Для «Рубина», мне кажется, это было немного неожиданно. Закономерная победа «Спартака». Стилистика «Рубина» не сработала. Был план «А», но не было плана «Б». Ничего больше не противопоставили», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».