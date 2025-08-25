Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» в нынешнем сезоне

Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Сергей Ташуев обозначил главную проблему «Спартака» — команда не всегда справляется с игрой в обороне. При этом специалист похвалил красно-белых за игру в матче 6-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«Главной задачей «Спартака» в этом матче было справиться со своей обороной. Такая проблема сегодня есть у москвичей. Того же Бабича обыгрывали часто.

Но в матче с «Рубином» оборона сыграла грамотно. Закрыли фланги и не дали лидерам «Рубина» ничего сделать. «Спартак» играл в свой футбол. Солари действовал слева и забил хороший гол. Барко в центре организовывал игру. Для «Рубина», мне кажется, это было немного неожиданно. Закономерная победа «Спартака». Стилистика «Рубина» не сработала. Был план «А», но не было плана «Б». Ничего больше не противопоставили», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

Материалы по теме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Долгожданная победа «Спартака»! Помогли замена Станковича и преображение во втором тайме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android