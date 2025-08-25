Игрок «Динамо» Глебов — о матче с «Пари НН»: сыграли так, что похоже на идеальную оборону

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался по итогам матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Для бело-голубых победа над нижегородцами стала второй в нынешнем сезоне РПЛ.

— Как оцените матч?

— Сыграли нормально. Внимательно в обороне — об этом на неделе говорили много, потому что против ЦСКА допускали много контратак. Можно сказать, что против Нижнего сыграли так, что похоже на идеальную оборону, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с махачкалинским «Динамо» 31 августа.