Игрок «Динамо» Глебов — о матче с «Пари НН»: сыграли так, что похоже на идеальную оборону

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался по итогам матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0). Для бело-голубых победа над нижегородцами стала второй в нынешнем сезоне РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

— Как оцените матч?
— Сыграли нормально. Внимательно в обороне — об этом на неделе говорили много, потому что против ЦСКА допускали много контратак. Можно сказать, что против Нижнего сыграли так, что похоже на идеальную оборону, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина встретится с махачкалинским «Динамо» 31 августа.

