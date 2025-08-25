Ренату Саншеш перешёл в греческий «Панатинаикос» на правах аренды из «ПСЖ»

Португальский полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш перешёл в греческий «Панатинаикос» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба нового клуба футболиста на своём официальном сайте. Игрок будет выступать под восьмым номером.

26-летний Саншеш является воспитанником «Бенфики». Летом 2016 года Ренату был куплен «Баварией» за € 35 млн. Сезон-2017/2018 футболист провёл в аренде в «Суонси Сити». В 2019 году португалец перешёл во французский «Лилль», где провёл следующие три года. В августе 2022-го игрока купил «ПСЖ». Также Саншеш выступал на правах аренды за «Рому».

В минувшем сезоне Саншеш выступал «Бенфику» на правах аренды из «ПСЖ». За это время полузащитник принял участие в 21 матче клуба, в которых забил один гол. Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.