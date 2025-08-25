Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренату Саншеш перешёл в греческий «Панатинаикос» на правах аренды из «ПСЖ»

Ренату Саншеш перешёл в греческий «Панатинаикос» на правах аренды из «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш перешёл в греческий «Панатинаикос» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба нового клуба футболиста на своём официальном сайте. Игрок будет выступать под восьмым номером.

26-летний Саншеш является воспитанником «Бенфики». Летом 2016 года Ренату был куплен «Баварией» за € 35 млн. Сезон-2017/2018 футболист провёл в аренде в «Суонси Сити». В 2019 году португалец перешёл во французский «Лилль», где провёл следующие три года. В августе 2022-го игрока купил «ПСЖ». Также Саншеш выступал на правах аренды за «Рому».

В минувшем сезоне Саншеш выступал «Бенфику» на правах аренды из «ПСЖ». За это время полузащитник принял участие в 21 матче клуба, в которых забил один гол. Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Материалы по теме
Матвей Сафонов намерен остаться в «ПСЖ» и провести полноценный сезон — Le Parisien
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android