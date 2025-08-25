Букайо Сака рискует пропустить до четырёх недель из-за травмы бедра — BBC

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака выбыл из строя на срок до четырёх недель из-за травмы, полученной в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0). По данным BBC, у Саки диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

Напомним, после двух матчей нового сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства «канониры» сыграют с действующим чемпионом Англии в лице «Ливерпуля» 31 августа.

Букайо 23 года. В прошлом сезоне универсальный полузащитник провёл 37 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач.