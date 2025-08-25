Букайо Сака рискует пропустить до четырёх недель из-за травмы бедра — BBC
Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака выбыл из строя на срок до четырёх недель из-за травмы, полученной в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0). По данным BBC, у Саки диагностировали повреждение задней поверхности бедра.
Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34' 2:0 Сака – 45+1' 3:0 Дьёкереш – 48' 4:0 Тимбер – 56' 5:0 Дьёкереш – 90+5'
Напомним, после двух матчей нового сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства «канониры» сыграют с действующим чемпионом Англии в лице «Ливерпуля» 31 августа.
Букайо 23 года. В прошлом сезоне универсальный полузащитник провёл 37 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач.
