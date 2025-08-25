Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака рискует пропустить до четырёх недель из-за травмы бедра — BBC

Букайо Сака рискует пропустить до четырёх недель из-за травмы бедра — BBC
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака выбыл из строя на срок до четырёх недель из-за травмы, полученной в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0). По данным BBC, у Саки диагностировали повреждение задней поверхности бедра.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Тимбер – 34'     2:0 Сака – 45+1'     3:0 Дьёкереш – 48'     4:0 Тимбер – 56'     5:0 Дьёкереш – 90+5'    

Напомним, после двух матчей нового сезона английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем матче внутреннего первенства «канониры» сыграют с действующим чемпионом Англии в лице «Ливерпуля» 31 августа.

Букайо 23 года. В прошлом сезоне универсальный полузащитник провёл 37 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач.

Материалы по теме
Стала известна степень повреждений игроков «Арсенала» Саки и Эдегора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android