Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо оценил выступления Килиана Мбаппе в новом сезоне

Тренер «Реала» Алонсо оценил выступления Килиана Мбаппе в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) высказался об игре французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Форвард забил три мяча в первых двух турах нового сезона.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

«Он набрал четыре килограмма, сброшенных на клубном чемпионате мире. Не могу много рассказать о прошлом сезоне, потому что меня здесь не было. Думаю, у него всё хорошо, он мотивирован и передаёт это команде. Мне нравится видеть, как он делает эти развороты. Мы знаем, что он будет забивать голы, но, когда мы преодолеваем такие расстояния, мы на одной волне, как с мячом, так и с потерей. Он отлично сыграл сегодня. Мы всё ещё совершенствуемся и видим, что нам нужно исправить. Мы здесь совсем недолго, но, думаю, у нас позитивный настрой», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Алонсо: в «Реале» около 20 игроков, и я постараюсь выжать максимум из каждого из них
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android