Тренер «Реала» Алонсо оценил выступления Килиана Мбаппе в новом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0) высказался об игре французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Форвард забил три мяча в первых двух турах нового сезона.

«Он набрал четыре килограмма, сброшенных на клубном чемпионате мире. Не могу много рассказать о прошлом сезоне, потому что меня здесь не было. Думаю, у него всё хорошо, он мотивирован и передаёт это команде. Мне нравится видеть, как он делает эти развороты. Мы знаем, что он будет забивать голы, но, когда мы преодолеваем такие расстояния, мы на одной волне, как с мячом, так и с потерей. Он отлично сыграл сегодня. Мы всё ещё совершенствуемся и видим, что нам нужно исправить. Мы здесь совсем недолго, но, думаю, у нас позитивный настрой», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.